«أبوظبي» يتوج بلقب «الإمارات الدولية» للبولو

غنتوت (الاتحاد)

توج فريق أبوظبي بلقب بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي اختتمت مساء أمس الأول بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي بعد احتفالية جماهيرية أعطت الحفل الختامي زخماً رائعاً بمشاركة أبطال المظلات وفرق الفنون الشعبية وأسرة مستشفى الرحبة والكثير من المشاركات المجتمعية.

وجاء تتويج فريق أبوظبي الذهبي من دون هزيمة أو تعادل بفوزه في المباراة النهائية الجماهيرية على فريق مازراتي (غنتوت) الوصيف الفضي 8 - 3 بعد أن تقدم فريق أبوظبي بقيادة نجمه فارس اليبهوني بنتيجة 4 - صفر قبل بداية الشوط الثالث، الذي سجل له اللاعب سنتياجو كرنداس 4 أهداف وسجل سنتياجو جوميز 3 أهداف وباتريكو سيزا هدفاً، فيما سجل لفريق مازراتي (غنتوت) أحمد بن دسمال وفيليب لورنيت، وجرجيرو التي أدارها الطاقم العالمي المكون من رافاييل، ومارتين ومارسيلو، وحصل فريق ديزرت بالم على المركز الثالث.

وفي ختام البطولة قام الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان يرافقه الشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم والشيخ أحمد بن ماجد النعيمي وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وأحمد علي النعيمي مدير عام نادي غنتوت بتتويج الفرق الثلاثة الفائزة ونجوم البطولة، كما شمل التكريم رعاة البطولة والجهات المساهمة في إنجاحها.

وفاز حصان قائد فريق أبوظبي فارس اليبهوني بلقب أفضل وأقوى حصان في البطولة بعد أن نجح في قيادة فريقه للقب البطولة من دون هزيمة أو تعادل.