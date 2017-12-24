44 لاعبة في كأس ناشئات الشطرنج

الشارقة (الاتحاد)
أسفرت نتائج الجولة الأولى لمنافسات كأس رئيس الدولة للسيدات والناشئات تحت 14 سنة للشطرنج للسيدات عن فوز آمنة نعمان على عوشة الشامسي ووديمة الكلباني على ياسمين علي وبشاير خليل على شما السركال وفاطمة الحمادي على موزة العمري وشيماء نعمان على عائشة سرحان المعيني.
ونجحت روضة السركال في تحقيق أول فوز لها في مسابقة تحت 14 سنة على حساب شمسة عامر، ووافية درويش على ميرة عبدالعزيز، وفاطمة الوهابي على شهد المزروعي وعايشة ال علي على ميسون علي.
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حضر الافتتاح حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد وكريمة حسن المعيني رئيسة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعدد من ممثلي الأندية الشطرنجية.
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من جانبه، أكد حسين خلفان الشامسي أن المنافسات بدأت قوية وسط صراع قوي بين اللاعبات على الصدارة في آخر بطولة هذا الموسم ونأمل أن تكون هذه المنافسات تصب في مصلحة اللاعبات المشاركات في الأولمبياد العربي الثاني الذي سوف نستضيفه في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في الأسبوع الأخير من يناير المقبل.
وأضاف: نريد أن تكون ختام بطولات الموسم مسك بأداء فني عال لذلك اخترنا أن يكون الختام بكأس رئيس الدولة سواء على مستوى الإناث في الشارقة أو الرجال والناشئين في أبوظبي.