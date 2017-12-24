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الجولة الثالثة لكأس رئيس الدولة للجو جيتسو

العين يحافظ على الصدارة بـ 2107 نقاط
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تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017

‪ ‬دبي (الاتحاد)

تصدر العين الجولة الثالثة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو المخصصة للأندية لموسم 2017-2018، والتي أقيمت أمس في نادي شباب الأهلي- دبي، بمجموع 2,107، نقاط، تلاه نادي الوحدة بمجموع 1,390 نقطة في المركز الثاني، ثم الجزيرة في المركز الثالث بمجموع 1,363.

وتأتي هذه النتائج وسط أجواء حماسية شهدتها الجولة، والتي نجحت في استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات من مواطني الدولة للمنافسة على واحد من أهم ألقاب الموسم الرياضي الذي ينظمه اتحاد اللعبة، الأمر الذي عكس احتدام التحدي، وحرص مختلف الأندية على تقديم أفضل أداء على بساط البطولة.

وأظهرت الجولة الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها مختلف الأندية لتحضير لاعبيها ولاعباتها لخوض هذه المنافسات، وذلك لرفع رصيدها المتراكم من النقاط سعياً للفوز باللقب مع حلول الجولة الخامسة، والتي من المقرر إقامتها مارس المقبل.

وتوزعت منافسات البطولة على ثلاث فئات لكلا الجنسين من الرجال والسيدات، هي تحت 17 عاماً، تحت 20 عاماً، وفوق 21 عاماً.

وتصدر العين منافسات الجولة برصيد 755 نقطة ليضاف إلى رصيد نقاطه المسجلة في الجولتين الأولى والثانية بإجمالي 2,107 نقاط، ليتربع على المركز الأول، بعد أن قدم لاعبوه ولاعباته أداءً استثنائياً خلال المنافسة، فيما بلغ رصيد نقاط نادي الوحدة 579 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني بإجمالي نقاط 1,390، وتلاه في المركز الثالث نادي الجزيرة برصيد نقاط 497، ليصل إجمالي نقاطه إلى 1,363 نقطة. ... المزيد
     
 

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