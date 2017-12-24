الكتالوني «قمر 14» فـي ظهيـرة مدريد

مدريد (محمد حامد، د ب أ)

ابتعد برشلونة بقمته بفارق 14 نقطة عن منافسة الأزلي ريال مدريد، بعد فوزه عليه بثلاثية بيضاء في البرنابيو، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 17 لليجا، وشهدت المواجهة الساخنة التي أقيمت الواحدة ظهراً بتوقيت مدريد للمرة الأولى في التاريخ، إنجازات رقمية عدة، بطلها الأول ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني الذي سجل هدفاً وصنع آخر، فقد أصبح ليو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في مرمى الريال طوال تاريخ الليجا برصيد 17 هدفاً.

كما رفع ميسي رصيده من الأهداف في مرمى الريال في مباريات الكلاسيكو إلى 25 هدفاً، ليبتعد بفارق كبير عن أقرب الملاحقين، وعزز رصيده من صناعة الأهداف في الكلاسيكو إلى 14 هدفاً، وهو الأعلى في هذا الجانب، ونجح ليو في وضع الفريق الكتالوني على طريق الفوز باللقب الـ 25 لليجا بهدفه الـ 25 في القمة الإسبانية.

رقم آخر حققه ميسي في المواجهة التي حظيت باهتمام جماهيري عالمي لافت بالنظر إلى توقيت بثها، فقد سجل 15 هدفاً بمعقل الريال، ليصبح الملعب المفضل له مع فيثينتي كالديرون معقل أتلتيكو مدريد السابق، والذي شهد تسجيل ميسي 15 هدفاً أيضاً، ما يؤكد أن شهية النجم الأرجنتيني تصبح في أفضل حالاتها حينما يكون حاضراً على ملاعب مدريد.

وبهدفه في مرمى نافاس أمس، تمكن ميسي من فض الاشتباك مع منافسه الأول كريستيانو رونالدو، وكذلك مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فقد كان رصيد الثلاثي 53 هدفاً لكل منهم في عام 2017، وبالنظر إلى أن موقعة الكلاسيكو هي الأخيرة في العام الحالي، فإن ميسي يكون بذلك قد نجح في التفوق على الجميع تهديفياً، على الرغم من أنه لم يتوج في 2017 بالكرة الذهبية أو لقب أفضل لاعب في العالم الذي يمنحه الفيفا سنوياً، وذهبت جميع الجوائز الفردية للنجم البرتغالي رونالدو الذي حقق إنجازات جماعية كبيرة مع الملكي الذي فاز بخماسية تاريخية.