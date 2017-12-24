الفجيرة (الاتحاد)

على الرغم من أن مباراة شباب الأهلي دبي مع دبا الفجيرة كانت مجرد تحصيل حاصل، فإن اللقاء لم يخلُ من المتعة من خلال 5 أهداف شهدتها المواجهة، وهي المباراة التي منحت شباب الأهلي دبي صدارة المجموعة، بعد فوز الشارقة على الوصل في زعبيل.

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي: «وقفت على نقاط الخلل بالفريق، واللاعبين كانوا عند حُسن الظن بهم، حيث قدموا مباراة جيدة ونفذوا التعليمات واستحقوا الفوز».

وأضاف: «مستوى الأداء بشكل عام يرتفع من مباراة لأخرى، وسعيد بأداء الثنائي سعود عبد الرزاق وعبد العزيز سالم الذي شارك في الشوط الثاني، وهما من مواليد 98، حيث أظهرا إمكانات كبيرة وسيكون لهما شأن كبير في تشكيلة الفريق في المستقبل».

وتابع: «سنعمل على تطوير الجانب البدني ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين في المباريات المقبلة، وفضلت عدم إشراك السنغالي ماكيتي ديوب ومنحه مزيداً من الراحة، خصوصاً أن اللاعب شارك في معظم المباريات هذا الموسم، بجانب الكوري شانج مون وحبيب الفردان اللذين تواجدا على دكة الاحتياط».