ريجيكامب: يجب أن نتوج بأحد ألقاب الموسم

رأس الخيمة (الاتحاد)

نجح العنابي في انتزاع الفوز من الصقور في مباراة مثيرة جرت في رأس الخيمة، وهي المباراة التي دفعت الوحدة بالتأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي، بعد ماراثون مثير من الأهداف وصل إلى 6 أهداف، بواقع 4 للوحدة مقابل 2 للإمارات ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويقول الروماني ريجيكامب المدير الفني للوحدة أن فريقه استحق الفوز، في المقابل يؤكد التونسي نور الدين العبيدي مدرب الإمارات أن أخطاء لاعبيه هي سبب الخسارة.

وقال ريجيكامب: «سعينا من البداية إلى تحقيق الفوز، ونجحنا في فرض سيطرتنا على المباراة، كانت هناك فترات تراجع فيها الفريق وحصل المنافس على ركلة جزاء، وأعتقد أننا يجب أن نتوج بأحد الألقاب في الموسم الحالي، وحتى نفعل ذلك يجب أن ننتصر في كل مبارياتنا، ويجب ألا تتكرر حالة الاسترخاء التي مر بها الفريق في بعض فترات المباراة الأخيرة».

وقال: «دخول هدفين في مرمانا في أقل من 3 دقائق يعود إلى حالة الاسترخاء، وعلينا أن نستوعب الدرس، وأن نؤدي بتركيز أكثر، وكنت أتوقع أن نواجه صعوبات من أجل تحقيق الفوز».