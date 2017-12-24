الظفرة يحسم ملف «الثلاثي الأجنبي» الأسبوع المقبل

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن الفوز الذي حققه فريق الكرة على نظيره حتا في ختام مشواره ببطولة كأس الخليج العربي، هو فوز معنوي مهم رغم خروج الفريق من حسابات المنافسة، على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني للمسابقة.

وقال بن جذلان: «مر الظفرة بظروف صعبة أهمها الإصابات الكثيرة التي ضربت أكثر من لاعب بارز خلال الأشهر الماضية، لكن اللاعبين نجحوا في إثبات حضورهم وجدارتهم أمام حتا بتحقيق انتصار مهم ساهم وبشكل كبير في رفع روحهم المعنوية قبل بدء التحضير لخوض المرحلة الثانية من بطولة الدور،ي والتي ستكون مليئة بالتحديات، ونحن على ثقة كبيرة بقدرة الفريق على تخطي هذه المرحلة بنجاح منقطع النظير».

وقال بن جذلان إلى الآن لم يحسم النادي أي صفقة من اللاعبين المرشحين لدعم صفوف الفريق، في حين أن اللاعبين الثلاثة المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق وهم البرازيليون جورجي سيلفا وفيرناندو فيانا سيلفا والأوزبكي إيجور سيرجييف، هم بمثابة خيارات فنية متاحة أمام الظفرة خلال الانتقالات الشتوية، مشدداً على أن الأسبوع القادم ربما يكون حاسماً على صعيد الصفقات المنتظر أن يبرمها النادي.

من جهة أخرى تلقى نادي الظفرة كتاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يستفسر فيه الأخير على حالة اللاعب جورجي سيلفا بناء على الشكوى التي تقدم بها نادي الباطن السعودي، بعدما غادره اللاعب الشهر الماضي بسبب عدم نيله مستحقاته المالية المتراكمة منذ بداية مشواره مع الفريق والمتضمنة مقدم العقد ورواتب ثلاثة أشهر. ويعكف محامي نادي الظفرة على تجهيز رد قانوني يوضح موقف النادي من قضية اللاعب الذي انضم إلى الظفرة كلاعب حر، وليس كلاعب مقيد في صفوف أي ناد، إذ من المنتظر أن تحسم قضية انتقال جورجي إلى الظفرة أو عكس ذلك خلال الأسبوعين القادمين وقبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

أما فيما يتعلق باللاعب الدولي الأوزبكي إيجور سيرجييف فما يزال النادي ينتظر أن ينهي الأخير عقده مع نادي باختكور يوم 31 ديسمبر الحالي، على أن يلتحق بتدريبات الظفرة بعد ذلك، كما من المتوقع أن يحصل النادي على البطاقة الدولية للبرازيلي فيرناندو فيانا سيلفا الذي يتدرب حالياً مع النادي خلال الأيام القادمة. وكان الظفرة أعاد قيد اللاعب ياسر عبدالله في كشوفاته بعدما خرج منها خلال الأشهر الماضية إثر الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم، فيما من المنتظر أن يقوم النادي بقيد اللاعب فيصل مراد الذي استقطبه خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من الفريق الرديف لنادي شباب الأهلي - دبي.