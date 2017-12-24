الحمرية يلحق الخسارة الأولى بـ «السماوي» ويحرمه الصدارة

معتصم عبد الله(دبي)

ألحق الحمرية الخسارة الأولى بضيفه بني ياس، بعدما حول تأخره بهدف النيجيري ايباجوا إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية محترفيه كامل شافني في الدقيقة 77 والبرازيلي ماركوس فينيسيوس في الدقيقة 91، أمس على ملعب الحمرية في ختام الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، ليحرم «السماوي» الذي تجمد رصيده عند حاجز 14 نقطة، وقدم في المقابل خدمة للفجيرة الذي انفرد بمقدمة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة رغم تعثره بالتعادل أمام الذيد 2-2 أمس الأول ضمن الجولة ذاتها.

وشهدت الجولة أمس، أيضاً تعثر اتحاد كلباء بالتعادل أمام مضيفه العربي «متذيل» الترتيب، بعدما نجح الأخير في تحويل تأخره بهدف البرازيلي تياجو دوسانتوس إلى تعادل 1-1، مستفيداً من تسجيل مهاجمه الإيفواري فين سيدرك هدف التعادل في الدقيقة 72، ليرفع «النمور» رصيده إلى 12 ويتقدم إلى المركز الرابع، في الوقت الذي بقى فيه العربي في المؤخرة برصيد ثلاث نقاط.

وعلى ملعبه في عجمان، قاد المدرب سليمان حسين مصفوت للتفوق على منافسه بدر طبيب مدرب دبا الحصن في مواجهة «حوار المواطنين» بنتيجة 3-2، وعلى غرار مواجهتي اليوم الأخير في الجولة السابعة، حول مصفوت تأخره في النتيجة إلى فوز مستحق، بعدما تقدم الضيوف بهدفين في الدقائق العشر الأولى، عن طريق عادل المحرزي واليكسندر ابريسيدو، لينجح مصفوت في العودة خلال أقل من دقيقة واحدة في الشوط الثاني بفضل هدفي فاتري ساخي في الدقيقة 49، وناصر خميس في الدقيقة 50، قبل أن يمنح لاعب الوسط عمر حسن، مصفوت النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 83، ليرفع الأخير رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما تراجع الحصن إلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وبالعودة إلى مواجهة الحمرية وبني ياس، بدا الأخير الأكثر تركيزاً خلال الدقائق الأولى من عمر المباراة، بعدما نجح في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق مهاجمه النيجيري ايباجوا في الدقيقة الثامنة، بعد تلقيه تمريرة بينية من وسط الملعب، ليتسلم الكرة ويراوغ على حدود المنطقة، قبل أن يسدد بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد حسين.

وفي الشوط الثاني، بدأ الحمرية الشوط بشكل أفضل ورغبة أكبر في التعويض، مستفيداً من التحركات الإيجابية للاعبه المتألق كامل شافني، ولاحت الفرصة الأولى للبديل سالم سعيد من تسديدة لامست العارضة، بعد كرة هيأها الشافني، ورد بني ياس بمحاولة هجومية انتهت بتسديدة للقائد صالح المنهالي تصدى لها الحارس.

وترجم الحمرية أفضليته في المباراة والشوط الثاني، بإدراكه التعادل في الدقيقة 77 عن طريق نجم الفريق كامل شافني، ليعود اللاعب نفسه ويهدي فرصة الهدف الثاني لزميله سالم علي من تمريرة بينية وضعت الأخير في مواجهة المرمى ليسدد كرة قوية، أبعدها الحارس محمد الحمادي بصعوبة للركنية في الدقيقة 86.

وقضى البرازيلي ماركوس فينيسيوس «هداف الحمرية» على آمال بني ياس في الاحتفاظ بصدارة الترتيب حينما ترجم تمريرة مميزة لزميله الشافني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع إلى هدف في شباك «السماوي»، انتهت عليه المباراة بفوز فريقه 2-1، ليضع الحمرية حداً لمسلسل إهدار النقاط في الجولات الأربع الماضية، منذ آخر انتصار للفريق أمام مصفوت 5-1 في الجولة الثانية، ورفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة، ويبقى في المركز السادس.