الكشف عن نجوم مؤتمر «دبي الرياضي» الثاني عشر اليوم

دبي (الاتحاد)
يعقد مجلس دبي الرياضي مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم بقاعة مرجان في مركز المؤتمرات الصحفية بمدينة جميرا بدبي للإعلان عن قائمة أسماء المتحدثين من نجوم رياضة كرة القدم العالمية وبرنامج الجلسات وورش العمل في النسخة الثانية عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه المجلس خلال يومي 27 و28 ديسمبر الجاري في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «الاستثمار الحديث في كرة القدم».
ويتحدث في المؤتمر الصحفي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحصة الكوس مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وإيريك أبيدال نجم نادي برشلونة ومنتخب الفرنسي الأسبق والإعلامي مصطفى الآغا.
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ويشهد مؤتمر دبي الرياضي الدولي على مدار السنوات التي نظم فيها إقبالاً كبيراً ومتزايداً من العاملين في قطاع كرة القدم وممثلي الإعلام المحلي والعربي والدولي.