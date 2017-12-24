القاهرة (الاتحاد)

يعقد مجلس أبوظبي الرياضي اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، مؤتمراً صحفيا موسعاً، للإعلان عن استضافة الإمارات للنسخة الثالثة لكأس السوبر المصري، التي تجمع الأهلي بطل الدوري والكأس وفريق المصري وصيف الكأس، وذلك بالتعاون مع شركة بريزينتيشن سبورت والاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.

وتأتي الاستضافة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، ومنصة للقاء الأبطال ونخبة الفرق والرياضيين بتنوع الرياضات والفعاليات، لترسيخ مكانة وريادة الإمارات وإعلاء رسالة السلام والمحبة التي تتبانها في نهجها الوطني مع مختلف شعوب العالم، بجانب ذلك تؤكد الاستضافة متانة العلاقات الإماراتية المصرية في شتى المجالات ونهجها السامي في ظل وحدة المصير والقاسم المشترك الذي يربط الدولتين الشقيقتين.

كما تقام المباراة في إطار تعزيز التعاون المشترك في القطاع الرياضي والشبابي، والعمل على توفير وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق تطلعات وطموحات هذه الشريحة المهمة والكبيرة. وسيشهد المؤتمر الذي سيعقد بتمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة (3 ظهرا بتوقيت الإمارات) بقاعة عايدة بفندق الماريوت، حضور كل من عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري وحسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي وحسام حسن المدير الفني للنادي المصري.

كما سيشهد المؤتمر الصحفي نقلاً تلفزيونياً مباشراً من قبل قناة اون سبورت التي ستبث وقائع المؤتمر الصحفي للمشاهدين، إذ سيستعرض المؤتمر موعد وموقع الاستضافة بجانب كافة التفاصيل التنظيمية للحدث وإعلان التذاكر للجماهير بجانب كافة مراحل التحضير والاستعدادات اللازمة لإظهار المباراة بصورة تنظيمية مبهرة، لتضاف لمسيرة النجاحات الكبيرة التي سجلتها استضافة المباراتين السابقتين للسوبر المصري والتي أقيمت بتاريخ 15 أكتوبر 2015 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وتوج بلقبها الأهلي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-2) قبل أن يثأر الأخير في النسخة الثانية التي شهدها استاد محمد بن زايد في 10 فبراير 2017 وحسم لقاءه أمام الأهلي بفارق ركلات الترجيح.