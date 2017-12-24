«ناس» بطل الجولة الأولى لقوارب «الشواحيف»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز القارب «ناس» بقيادة فالح المنصوري وسعيد القامة بلقب الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة الإمارات للقوارب الخشبية الشواحيف والتي أقيمت أمس في أبوظبي على كاسر الأمواج بتنظيم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وحل ثانيا قارب «المشخص مارين» بقيادة خليفة بن ذيبان وذياب بن ذيبان، وجاء في المركز الثالث القارب «رهيب» الكويتي بقيادة عبد اللطيف العماني وجاسم نادر الرجيب، وشهد السباق مفاجأة بخروج حامل اللقب القارب «التبر 1» والذي كان في المركز الثاني حتى تعطله وخروجه من أول لفة.

وكان من المقرر إقامة السباق عصر مساء أول أمس ولكن بسبب كثافة الضباب وانعدام الرؤية تم تأجيل السباق ليقام أمس وبمشاركة 14 قاربا.

من ناحيته، توجه سالم الرميثي مدير عام النادي بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي بعد النجاح الفني والتنظيمي للجولة الأولى من السباق، وقال: توجيهات الإدارة المستمرة تعد أحد أهم مفردات النجاح لكل المنافسات والبطولات التي ينظمها النادي، مشيرا إلى أن الرسالة الدائمة للنادي والتي ينفرد بها هي محاولة الخروج بكل البطولات والمسابقات التي ينظمها في صورة كاملة، وأن يكون النجاح دائما حليفا لكل الفعاليات التي ينظمها النادي.

وأبدى الرميثي ارتياحه الكبير للنتيجة التي وصل إليها السباق بحكم اختفاء الحوادث والانقلابات من مسار السباق، وهو ما يرسخ القدرات العالية والتي يتمتع بها قسم السباقات في النادي، قال: السباق منذ بدايته وحتى النهاية استمر كنغمة وسيمفونية واحدة بدون أي توقف، وفي ذلك بكل تأكيد شهادة تأكيد بأن المسار الذي تم وضعه ملائم ومناسب جدا وناجح حيث لم نشهد أي عوائق من خلال المسار أو أي توقفات.

الظاهري: عنوان النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ ناصر الظاهري مشرف عام السباق الفائزين وأصحاب المراكز الأولى، وأكد أن النجاح يعود إلى تألق وإبداع المتسابقين جميعا، وتطبيقهم للوائح والقوانين بالشكل المطلوب. وقال: اندفاع الشواحيف للأعلى بشكل عال كأنها تقارع الجبال وهي تذهب للأعلى، وبالفعل أبناؤنا كانوا كالجبال العالية من خلال المنافسة وعبر تألقهم في كافة مراحل السباق منذ البداية وحتى النهاية. وقال: قدم طاقم النادي عملا كبيرا خلال الجولة، وقاد البطولة لأعلى درجات التميز التنظيمي والفني، وهو ما ننتظره من كوادرنا بتأكيد حضورها الفني والتنظيمي، مشيرا إلى أنها أولى بطولات الموسم وسيكون هناك بكل تأكيد مسابقات ومنافسات أفضل قادمة خلال الموسم.