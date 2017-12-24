ارتفاع تجارة بكين مع بيونج يانج في نوفمبر

بكين،شنغهاي (رويترز)

كشفت بيانات أمس ارتفاع تجارة الصين مع كوريا الشمالية إلى 388 مليون دولار في نوفمبر الماضي، ولكنها مازالت قرب أدنى مستوى لها هذا العام في الوقت الذي استمرت فيه العقوبات الصارمة في إبطاء النشاط التجاري مع جارتها.

وذكرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك بالصين إن مجمل حجم التجار ارتفع 15.9% من 344.89 مليون دولار في أكتوبر ولكنه أقل بكثير عن حجمه قبل عام عندما سجل 613.2 مليون دولار.

ورغم أن هذه البيانات تظهر ارتفاعا شهريا فإن تجارة الصين مع كوريا الشمالية شابها البطء منذ سريان أحدث عقوبات فرضتها الأمم المتحدة في 5 سبتمبر، والتي حظرت على بيونجيانج بيع الفحم والحديد الخام والرصاص والرصاص الخام والمأكولات البحرية للخارج، واشترت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم سلعا بقيمة 100.18 مليون دولار من كوريا الشمالية في الشهر الماضي بزيادة عن أكتوبر عندما اشترت سلعا بقيمة 90.75 مليون دولار ولكن أقل بالمقارنة مع عام مضى عندما اشترت بمبلغ 262.2 مليون دولار. وبلغ إجمالي حجم الصادرات 287.84 مليون دولار في نوفمبر بارتفاع عن 244.2 مليون دولار في أكتوبر. وتباطأت التجارة بين البلدين هذا العام خاصة بعد أن حظرت الصين شراء الفحم في فبراير.