حلم السيارات الطائرة ... يقترب من الحقيقة

ترجمة: حسونة الطيب
لم يخب ظن هنري فورد، خبير الصناعة الأميركي ومؤسس شركة فورد للسيارات، عندما قال عام 1940 «ربما تبتسمون، لكن ذلك سيحدث يومٍ ما»، في إشارة إلى توقعاته بمركبة نصفها سيارة ونصفها الاخر طائرة، وظل فنيو التقنية، ولعقود عديدة، مهووسين بفكرة السيارات الطائرة، لكن استعصى عليهم إتقانها، وتلوح بوادر الأمل، مع الجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات، في أن يصبح طيران الناس في حجيرات صغيرة لرحلات قصيرة، حقيقة واقعة في مدة لا تتجاوز العقد المقبل، لكن هذه ليست سيارات، لأن معظمها لا يتناسب مع القيادة على الطرقات، لكنها شبيهة بالمركبات الصغيرة، التي يمكنها الارتفاع والهبوط رأسياً، تماماً كما تفعل المروحيات.
وتعمل ما لا يقل عن 12 مؤسسة في صناعة المركبات الصغيرة الطائرة بأشكال مختلفة، بما فيها شركة «إيرباص» العملاقة بالشراكة مع «إيتالديساين جويجارو»، القسم التابع لشركة فولكس فاجن للسيارات، وتخطط العديد من هذه المؤسسات، لتعيين طيار مرخص في البداية ومن ثم التحول لمرحلة الآلية عندما تسمح القوانين بذلك. كما يجري العمل في المركبات الشبيهة بالدراجات النارية، التي تتطلب الجلوس بأرجل منفرجة.
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ولا تنوي «أوبر» صناعة هذه المركبات بنفسها، كما هي الحال في سيارات الأجرة التي تستخدمها في الوقت الحالي، وبدلاً عن ذلك، تهدف المؤسسة للتعاون مع شركات أخرى، لكن لا يستبعد جيف هولدن، مدير الإنتاج في «أوبر»، فكرة امتلاك بعض هذه المركبات في بداية الأمر، التي ربما تصل تكلفة الواحدة منها لنحو مليون دولار.
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وتوجد الكثير من العقبات أمام الشركات المصنعة ومؤسسات الخدمة مثل «أوبر»، لتجاوزها، ما وراء الجاذبية، حيث تعتبر المسافة محدودة، بالنسبة للموديلات العاملة بالبطاريات، في حين لا يزال التطور في مجال محطات الشحن بطيئاً. وينبغي على شركات التصنيع، التأكيد على أن المركبات قادرة على الإقلاع والهبوط بطريقة سلسة، في حالة توافر فرصة لهذا النوع الجديد من المواصلات، للعمل والمنافسة في حركة المدن. وربما تكون كيفية الإشراف على، وترخيص هذه المركبات الجديدة، قضية تثير الكثير من الجدل بين واضعي القوانين، الذين تبدو حركتهم بطيئة في هذا الاتجاه، خاصة أنهم فرغوا لتوهم من التوصل لصيغة في التعامل مع الطائرات بدون طيار، ومن المرجح أيضاً أن يحتاج سائقو هذه المركبات، للحصول على رخصة طيران، وإن كانت أقل درجة مثل الرخص الرياضية، وعلى أي حال.. فإن الرحلة المنتظرة ليست بالقصيرة.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست