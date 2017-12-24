نصر عابدين يحصل على جائزة النسر العربي



تاريخ النشر: الأحد 24 ديسمبر 2017 دبي (الاتحاد) حصل محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، على جائزة النسر العربي في مجال الإنجازات المصرفية المتميزة في عالم المصارف والمال والأعمال على مستوى الوطن العربي من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وأكاديمية تتويج للتميز والجودة. وقال عابدين: «إن اختيارنا لهذه الجائزة للمرة الثانية بعد أن حصلنا عليها عام 2013 على مستوى الوطن العربي يعد تقديراً للإنجازات التي تحققت في مجموعة بنك الاتحاد الوطني على مدى السنوات الماضية وهو أمر نعتز به، ولا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذه الجائزة واهتمامهم المقدر لإرساء قيم التميز والجودة على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس المرتبة المتقدمة التي تحتلها الإمارات، ويواكبها البنك بامتياز شهدت به أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.