«ديوا» تنظم دورة «التنفيذي المستدام»

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، دورة ‬تدريبية ‬لمنسقي ‬وموظفي ‬إسعاد ‬المجتمع ‬في ‬الهيئة ‬تحت ‬عنوان «‬التنفيذي ‬المستدام»‬، ‬بهدف ‬تعزيز ‬قدرات ‬الموظفين ‬في ‬مجال ‬العمل ‬المجتمعي ‬والتطوعي ‬المستدام. وشارك في الدورة التدريبية 21 موظفاً وموظفة على دفعتين، وتناولت العديد من المحاور حول الاستدامة، بما فيها أسس المسؤولية المجتمعية المستدامة، والتشريعات الداعمة للاستدامة، وإدارة المعنيين ومؤشرات الاستدامة والمشاريع ذات البعد المجتمعي المستدام، وبرامج الاستدامة، والعائد الاجتماعي على الاستثمار، والحفاظ على البيئة، وترتيب الأولويات الاستراتيجية، والحوكمة المجتمعية وإدارة المخاطر المجتمعية، والتميز في العمل المجتمعي، والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة الصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة.

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «حققت الهيئة الكثير من الإنجازات في مجال العمل المجتمعي والتطوعي، وتعد من الجهات الحكومية الرائدة في هذا المجال. وأسهمت جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني والتطوعي في رفع نسبة سعادة المجتمع من 82% في عام 2013 إلى 89% في عام 2016. وقد بلغت عدد مبادراتنا المجتمعية والإنسانية 224 مبادرة خلال 4 سنوات من 2013 حتى 2016، وبلغ عدد الساعات التطوعية لموظفي الهيئة خلال نفس الفترة ما يزيد على 42 ألف ساعة. ونحرص على مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وإطلاق المزيد من البرامج المجتمعية والتطوعية المستدامة، وتوفير التدريب اللازم لموظفينا المعنيين من أجل ترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع مبادراتنا».

وأوضح الطاير «شملت خريطة مبادرات وبرامج العمل المجتمعي والتطوعي التي أطلقتها الهيئة خلال عام الخير 27 مبادرة مجتمعية ضمن 12 برنامجاً رئيساً تغطي مختلف مجالات العمل المجتمعي والإنساني.