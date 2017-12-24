«الاتحادية للضرائب» تمنح قطاعات الأعمال أرقام تسجيل ضريبي مبدئية

أبوظبي (الاتحاد)

تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بمنح الأعمال التي قدمت طلبات تسجيل بعد المهلة التي حددتها الهيئة لتقديمها، أرقام تسجيل ضريبية مبدئية تمكنهم من إدارة أعمالهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية، على أن تقوم الأعمال باستكمال متطلبات التسجيل الضريبي من بيانات ومستندات ثبوتية وتصحيح الأخطاء في طلب التسجيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على التعاون مع الأعمال ودعمها وضمان استمرار كافة القطاعات في أنشطتها. وأشارت الهيئة بأنه سيتعين على الأعمال التي بدأت عملية التسجيل ولم تستوف كافة متطلباته أن تقوم بتقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة بعد استلام رقم التسجيل الضريبي المبدئي، لاستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتسجيلها.

وقامت الهيئة بتوظيف أفضل التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وإصدار أرقام التسجيل الضريبي، علما أنها انتهت من إصدار أرقام تسجيل ضريبية مبدئية للمجموعات الضريبية وسوف تقوم خلال الأسبوع الحالي بإصدار أرقام التسجيل المبدئية لقطاعات الأعمال.

وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على الأعمال التي لم تقم بالتسجيل على ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018، حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.