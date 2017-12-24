«اقتصادية دبي» تنظم وتشارك في 101 فعالية ومبادرة خيرية

دبي (الاتحاد)
أعلنت اقتصادية دبي عن تنظيمها ومشاركتها في 101 فعالية ومبادرة خيرية بقيمة 15 مليون درهم حصيلة «عام الخير» خلال عام 2017، وبلغ عدد المستفيدين فيها ما لا يقل عن 650 ألف مستفيد من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس مساعي الدائرة وجهودها المبذولة في دعم العمل المجتمعي، وترجمة المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» لتخصيص عام 2017 عاماً للخير.
وتمكنت اقتصادية دبي ومؤسساتها طوال مسيرة العام 2017، من تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وكان ذلك جلياً من حيث سرعة الاستجابة، وتنوع المشاركات والمشاريع المنفذة لتشمل 6 محاور رئيسية، ممثلة في: الجانب البيئي، والمجتمعي، والتوعوي، والجانب الاقتصادي، والصحة، والحس الوطني.
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وأضاف القمزي: «أثبت مجتمع الأعمال في إمارة دبي مدى تلاحمه وترابطه في عام الخير 2017، حيث أظهرت النتائج مشاركة 2381 مؤسسة من القطاع الخاص في المبادرات والفعاليات، فيما بلغت مشاركة الجهات الحكومية 37 مشاركة، فضلاً عن ذلك بادرت 10 جهات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية في دعم العمل الخيري في تنفيذ عدد من المشاريع التي توزعت في 5 إمارات داخل الدولة، وفي 7 دول خارجية».
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