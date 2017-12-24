«اقتصادية دبي» تنظم وتشارك في 101 فعالية ومبادرة خيرية

دبي (الاتحاد)

أعلنت اقتصادية دبي عن تنظيمها ومشاركتها في 101 فعالية ومبادرة خيرية بقيمة 15 ‬مليون ‬درهم ‬حصيلة «‬عام ‬الخير» ‬خلال ‬عام ‬2017، ‬وبلغ ‬عدد ‬المستفيدين ‬فيها ‬ما ‬لا ‬يقل ‬عن ‬650 ‬ألف ‬مستفيد ‬من ‬داخل ‬وخارج ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة، ما يعكس ‬مساعي الدائرة ‬وجهودها ‬المبذولة ‬في ‬دعم ‬العمل ‬المجتمعي، ‬وترجمة ‬المبادرة ‬التي ‬أطلقها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬رئيس ‬الدولة، «‬حفظه ‬الله» ‬لتخصيص ‬عام ‬2017 ‬عاماً ‬للخير.

وتمكنت اقتصادية دبي ومؤسساتها طوال مسيرة العام 2017، من تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وكان ذلك جلياً من حيث سرعة الاستجابة، وتنوع المشاركات والمشاريع المنفذة لتشمل 6 محاور رئيسية، ممثلة في: الجانب البيئي، والمجتمعي، والتوعوي، والجانب الاقتصادي، والصحة، والحس الوطني.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «سعت اقتصادية دبي خلال عام 2017 إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، وعليه نظمت على مدار 2017 بالشراكة مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، وعدد من الجهات الحكومية سلسلة من المبادرات من حيث الدعم المادي والتطوعي، وهذا يؤكد على مدى التلاحم والتسابق نحو دعم العمل الخيري، وسعيهم نحو تنفيذ وتحقيق استراتيجية القيادة الرشيدة في ظل مبادرات عام الخير».

وأضاف القمزي: «أثبت مجتمع الأعمال في إمارة دبي مدى تلاحمه وترابطه في عام الخير 2017، حيث أظهرت النتائج مشاركة 2381 مؤسسة من القطاع الخاص في المبادرات والفعاليات، فيما بلغت مشاركة الجهات الحكومية 37 مشاركة، فضلاً عن ذلك بادرت 10 جهات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية في دعم العمل الخيري في تنفيذ عدد من المشاريع التي توزعت في 5 إمارات داخل الدولة، وفي 7 دول خارجية».