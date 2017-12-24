1.39 تريليون درهم قيمة 1424 مشروع نقل في دول الخليج

دبي (الاتحاد)

تجاوزت قيمة 1424 مشروع تشييد قيد التنفيذ في دول الخليج، 392.2 مليار دولار (1.39 تريليون درهم) في نهاية 2017 حسب آخر تقرير تحليلي لقطاع التشييد في دول المنطقة أصدرته شبكة «بي إن سي»، أكبر مزود لخدمات أبحاث وأخبار المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن بين المشروعات، 139 مشروعا بقيمة 207.5 مليار دولار (761.5 مليار درهم)، تهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية في دول مختلفة، وسيتم ربطها لاحقًا بنظام السكك الحديدية لدول الخليج وإنشاء شبكة سكك حديدية واسعة النطاق للمساعدة على سرعة نقل البضائع والخدمات والأشخاص، إضافة إلى 1069 مشروعا مخصصة لقطاع الطرق والطرق السريعة بقيمة إجمالية 122.6 مليار دولار (450 مليار درهم) لتحسين شبكة الطرق في المنطقة وتوسيعها.

وهناك 100 مشروع بقيمة إجمالية 37.4 مليار دولار (137.25 مليار درهم) لقطاع الطيران، غالبيتها مشروعات بنية تحتية للطيران. كما أن السعودية بصدد إنشاء عدد من المطارات الصغيرة لربطها ببقية دول الخليج نظرًا لزيادة تنقلات المقيمين في دول الخليج، ما يستوجب توسيع شبكة الربط بين هذه الدول. ويمثل مطار آل مكتوم الدولي في الإمارات جزءا كبيرا من هذه المشروعات.

كما يتم توسيع قطاع النقل البحري بتنفيذ 116 مشروعا بقيمة إجمالية 24.7 مليار دولار (90.6 مليار درهم). وتمثل مشاريع قطاع المواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي 6% من جميع المشاريع الجارية في المنطقة ومن القيمة بالدولار، فتمثل هذه المشاريع 16% من إجمالي القيمة المقدرة حسبما جاء في التقرير.