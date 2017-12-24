فان كيارا.. رجل أعمال يطمح لتغيير مفاهيم الاستثمار

ترجمة: ريم البريكي

يقول الكاتب ستيف ماريوتي مؤسس شبكة لتعليم ريادة الأعمال، التقيت فان كيارا، رئيس جامعة بوك سيم ريب في الحرم الجامعي، وهو رجل أعمال ومستثمر في القطاع العقاري، يعتبر فان من جيل الكمبوديين الذين خسروا الكثير من الأرواح البريئة في عمر الشباب نتيجة للأعمال الإرهابية التي كان يقوم بها جيش الخمير الحمر، يعتبر بقاء فان على قيد الحياة معجزة في الوقت الذي كان الجيش يقتل واحداً من كل خمسة من الكمبوديين لمدة ثلاث سنوات مضت.فان، جزء من الجيل الذي تهدده الخسارة. الآن 34 عاماً، بقاؤه معجزة (الخمير الحمر قتل واحداً من كل خمسة من الكمبوديين خلال الإرهاب لمدة ثلاث سنوات)، وأدت هذه الإبادة الجماعية لأكثر من مجرد سرقة الأرواح البريئة لهؤلاء.

وأضاف ستيف: «يعتبر فان، واحداً من الانتصارات والإلهام لمساعدة بني جلدته، وقصة نجاح في مجال الأعمال التجارية. ولد فان في عام 1979، وكانت أسرته فقيرة، والده كان يعمل مدرساً، على الرغم من أنه لم يكمل سوى الصف التاسع قبل تركه للمدرسة، أصيب فان في المرحلة الثانوية بالإحباط، ولكنه قرأ كتاباً للكاتب نابليون هيل (فكر، تصبح غنياً) وغير حياته، بدأ بالوثوق بعقله وفي أنه يمكنه الحصول على ما يريد، وكذلك يستطيع فعل ما يشاء وأي شيء، بما في ذلك مواجهة الأخطار الرهيبة التي تحدث في الريف من حوله.

في سن مبكرة من عمر فان وتحديداً في سن 13 عاماً، عانى والده من إصابات بالدماغ بسبب تدهور سيارته، مما اضطره للذهاب للعمل بنفسه، وكان ذلك العمل يتمثل في رعاية الأبقار بالمزارع الموجودة في المنطقة، كان على فان مسؤولية مساعدة والدته برعاية أخوته الأربعة الأصغر منه سناً، ولا يتبقى للأسرة سوى القليل من المال بعد صرفه على مستلزمات الحياة الضرورية.

لحسن حظه حصل فان على منحة دراسية والذهاب إلى الكلية، استمر في قراءة الأعمال الأدبية المساعدة في بناء الشخصية والذات، ومنها كتاب لبريان تريسي (الإنجاز الأقصى)، وكتاب كيوساكي، ريتش داد، (أبي الفقراء)، بالإضافة لمجموعة واسعة من كتب الأخرى المعنية بتنمية الشخصية، قوة التفكير الإيجابي لفان أثبتت مدى قدرته على تحويل المعاناة التي يمر بها الشعب الكمبودي إلى أمر إيجابي دفعه للنجاح.