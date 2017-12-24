سنان النابودة.. يطلق العنان لقدرات العمال الموهوبين

فهد الأميري (دبي)

في رحلة البحث عن إطلاق العنان للقدرات الكامنة للباحثين عن العمل المهني، قررت مجموعة النابوده للإنشاءات، إنشاء المدرسة المهنية التي تقوم بدور ريادي من حيث تطوير وتنمية المواهب على جميع المستويات، من خلال توفير فرص التعلم والنمو للأفراد ذوي المهارات.

وكشف سنان عبد الله محمد النابوده الرئيس التنفيذي لمجموعة النابوده للإنشاءات، أن المدرسة أنشئت في عام 2016، ودربت قرابة 4000 عامل من ذوي المهارات، وأطلقت العنان للقدرات الكامنة لدى 129 عاملاً كانوا لا يتمتعون بمهارات، فيما حضر نحو 3000 موظف برنامج تدريب الصحة والسلامة المعتمد من مجلس تدريب صناعة الإنشاءات الهندسية، وأكثر من 3755 عاملاً شاركوا في مبادرة التدريب بالتأثير البصري.

وتقدم المدرسة المهنية برنامجا تدريبيا يعنى بتنمية مواهب العاملين داخل المؤسسة وتطوير العمال ذوي المهارات وممن لا يملكون مهارات، بقصد تكريس الرغبة لديهم بتحقيق الذات، مما يخلق أجواء إيجابية في المؤسسة التي تستوعب عمالاً أكثر فاعلية.

وتابع النابوده: التدريب في المدرسة المهنية يعمل وفقاً للمعايير الدولية؛ إضافة إلى أننا نقدم برامج للصحة والسلامة معتمدة من مجلس تدريب صناعة الإنشاءات الهندسية، مما جعلنا المدرسة الوحيدة في مجلس دول التعاون الخليجي التي تحقق هذا المعيار، وهذا يعني أن جميع برامج التدريب الخاصة بنا معترف بها على مستوى دولي، حيث إن جميع العاملين الذين يجتازون كل دورة تدريبية بنجاح يتم منحهم شهادة معترفاً بها دوليا، وقد نجحنا في الحصول على الاعتماديين الدوليين (سيتي اند جيلدس) من مجلس تدريب صناعة الإنشاءات الهندسية نتيجة عمليات التدقيق والتقييم الحازمة.وأوضح أن اعتماد المدرسة دوليا يسمح بدعم العمال من خلال تنمية مهاراتهم وتمكينهم لتحقيق كامل قدراتهم الكامنة، كما يسمح لهم التدريب بتنمية وتشجيع المواهب؛ وكذلك يعمل على خلق المزيد من القوى العاملة الفعالة، وعند الإتمام الناجح لبرنامج التدريب، يتم منح العمال وظيفة وزيادات في الرواتب وفقاً لذلك؛ مما يؤدي إلى خلق روح الفخر الذاتي وتعزيز الحياة الشخصية، إضافة إلى ذلك، يتم تسليمهم شهادات رسمية معترفاً بها دولياً، تؤكد صدق مهاراتهم.