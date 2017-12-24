«واي فاي الإمارات» تتواجد في 450 موقعاً مع بداية 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعكف شركة الامارات للاتصالات المتكاملة «دو» على نشر خدمة «واي فاي الإمارات» التي تتيح خدمات اتصال سلسة بالإنترنت مجاناً وبسرعات عالية في المواقع الحيوية داخل دولة الإمارات ليتجاوز عدد المواقع التي تتوفر فيها الخدمة 450 موقعاً مع بداية عام 2018، بحسب فهد الحساوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وقال الحساوي لـ«الاتحاد»، إن خدمة «واي فاي الإمارات» تعتبر من أكثر الخدمات نجاحاً على صعيد مشروع المدينة الذكية مما جعل الشركة تعمل على التوسع بشكل أكبر لنشر الخدمة عبر المزيد من المواقع الحيوية على امتداد الدولة، متوقعاً على المدى الطويل أن تصبح خدمة «واي فاي الإمارات» متاحة في جميع الأماكن العامة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي، أن «دو» تعكف في الوقت الراهن على توفير خدمات اتصال مميزة ذات جودة عالية تتيح للعملاء التواصل وإنجاز مهامهم بشكل سلس، وذلك من خلال السعي المستمر لتحديث وتطوير البنية التحتية للشبكات، فضلاً عن رفع معدلات الاستثمار في البنية التحتية لجميع أنواع الشبكات، لنضمن بذلك حصول العميل على تجربة مميزة ومتكاملة تلبي كافة متطلباته من خدمات الاتصال بجودة عالية في كافة الأوقات والأمكنة وبأسعار مدروسة.

قال الحساوي: فيما يتعلق بالسرعات، إن «دو» تركز حالياً على دراسة وتجربة حالات استخدام شبكات تكنولوجيا الجيل ووسائل مصادقتها، متوقعاً أن تسهم تكنولوجيا الجيل الخامس في تغيير ملامح المستقبل الذكي بشكل كامل لا سيما فيما يتعلق بكيفية استخدام الأشخاص لأجهزتهم المتصلة، فضلاً عن زيادة تعزيز خدمات إنترنت الأشياء، مؤكداً أن تكنولوجيا الجيل الخامس تشكل في الوقت الراهن تكنولوجيا العصر التي ستعتمد عليها العديد من التقنيات والخدمات الأخرى.