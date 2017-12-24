«غاز الإمارات» تنفذ أول مشروع إسطوانات غاز مركبة في الدولة

دبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» البدء في توريد وتوزيع وتركيب أسطوانات الغاز المركبة في مجمع «بوابة الخيل» السكني، ويأتي المشروع في إطار الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع «دبي للعقارات» العام الجاري لتزويد السكان بأسطوانات غاز طهي تمتاز بأعلى مستويات الأمان والسلامة.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يشهد قطاع غاز البترول المسال حول العالم تحولاً جذرياً من أسطوانات الغاز المعدنية إلى أسطوانات جديدة أكثر تطوراً وتوفيراً لبيئة آمنة في المطابخ المنزلية، ويأتي تركيب هذه الأسطوانات المبتكرة المزودة بأحدث أنظمة السلامة تأكيداً على التزامنا الراسخ بأرقى معايير البيئة والصحة والسلامة». وبوصفها المزود الأول والوحيد لأسطوانات الغاز المركبة، ستتولى الشركة حصرياً تلبية كل الاحتياجات المتعلقة بغاز البترول المسال في المجمعات السكنية التابعة لشركة «دبي للعقارات»، بدءاً من «بوابة الخيل».

من جهته، قال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لذراع إدارة الأصول في دبي للعقارات: «إننا نولي مسألة سلامة السكان والمستأجرين لدينا أقصى اهتماماتنا. ونحن ملتزمون بتحسين البنية التحتية لعقاراتنا والحفاظ على بيئة آمنة في جميع مجمعاتنا السكنية، لذا تعكس خطوة وضع أسطوانات غاز مركبة متطورة وجديدة، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، جهودنا الرامية إلى تعزيز أمن ومرونة البنية التحتية لجميع السكان في مجمع بوابة الخيل».

ومن خلال عملية تركيب منظومة الأسطوانات الجديدة المقرر تطبيقها على مرحلتين على أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من 2018، سيتم تزويد جميع مطابخ الوحدات السكنية التي يزيد عددها عن 9 آلاف وحدة ضمن مجمع «بوابة الخيل» بجهاز استشعار متطور لرصد تسرب الغاز، يقوم بوقف تدفق الغاز من الأسطوانات عبر صمام الإغلاق الكهربائي المعزز بمفتاح إغلاق للحالات الطارئة.ويتصل نظام رصد الغاز في كل مطبخ مع لوحة الإنذار بالحرائق في المبنى، التي تقوم على الفور بالإبلاغ عن أي مخاطر مباشرة إلى مركز الطوارئ العامل على مدار الساعة في الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي، ويأتي منظّم تدفق الغاز المركب على الأسطوانة مزوداً بآلية لرصد التدفق الفائض، تقوم بوقف تدفق الغاز على الفور من الأسطوانة في حال حدوث خطأ باحتواء التدفق عبر الأنابيب.