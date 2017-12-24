«كهرباء الشارقة»: إنجاز 5 محطات جهد 33 كيلوفولت خلال 2017

الشارقة (وام)

كثفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها خلال عام 2017 لتطوير وتعديل الشبكات وتنفيذ مشروعات محطات لتوزيع الكهرباء، إذ أنجزت 5 محطات «جهد 33 كيلوفولت» تشمل محطات «تلال 2 و5 و6 والجرينة ومحطة شموس»، وانتهت من تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية في عدد من المناطق شملت واسط والصجعة ومويلح.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن دعم ومتابعة القيادة الرشيدة المستمر تشكل حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وإنجاز مشروعات المحطات وتوفير المتطلبات واتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة بجانب توفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأضاف، أن هذا يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، منوها إلى أن تقديرات الهيئة تشير لاستمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة بمعدل 3% سنويا. وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ منظومة تطوير شبكات النقل والتوزيع وإضافة محطات جديدة، مشيرا إلى أن اهتمام الهيئة بتوفير الخدمات للمشروعات التطويرية الجديدة وتطوير الخدمات في مجالات عملها كافة ضمن خططها الحالية والمستقبلية لمواكبة النمو المطرد للأحمال وحركة التوسع العمراني والسكاني.

وأوضح أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة.

وأشار الليم إلى حرص الهيئة على استخدام أفضل الحلول التكنولوجية والتقنية التي تسهم في زيادة الإنتاج وتطوير الأداء وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المحطات بنسب كبيرة تعزز من توجهات الاستدامة والطاقة للإمارة وتعزيز اعتمادية وفاعلية ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع عبر استخدام أفضل التقنيات الحديثة المعتمدة عالميا .

من جانبها، أوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة ستسهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في عدة مناطق.