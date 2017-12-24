«كهرباء الشارقة»: إنجاز 5 محطات جهد 33 كيلوفولت خلال 2017

الشارقة (وام)
كثفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها خلال عام 2017 لتطوير وتعديل الشبكات وتنفيذ مشروعات محطات لتوزيع الكهرباء، إذ أنجزت 5 محطات «جهد 33 كيلوفولت» تشمل محطات «تلال 2 و5 و6 والجرينة ومحطة شموس»، وانتهت من تنفيذ وتعديل الشبكات الكهربائية في عدد من المناطق شملت واسط والصجعة ومويلح.
وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إن دعم ومتابعة القيادة الرشيدة المستمر تشكل حافزا كبيرا لبذل المزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات وإنجاز مشروعات المحطات وتوفير المتطلبات واتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة بجانب توفير الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة.
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وأوضح أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة.
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من جانبها، أوضحت المهندسة مي الليم مدير إدارة التخيل الهندسي أن المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة ستسهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في عدة مناطق.