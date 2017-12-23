4 موندياليين في الجهاز العراقي

الكويت (الاتحاد)

يتواجد بالجهازين الفني والإداري للمنتخب العراقي، 4 لاعبين مونديالين من قائمة «أسود الرافدين» الذي شارك في كأس العالم بالمكسيك 1986، وهم: باسم قاسم المدير الفني، وشاكر محمود، ورحيم حميد المساعدين بالجهاز الفني، وباسل جورجيس المدير الإداري للمنتخب، ويمثل وجود نجوم الكرة الذهبية للعراق مع منتخب بلادهم دعماً معنوياً قوياً اللاعبين في البطولة، بفضل توجيهاتهم ونصائحهم القيمة، ومساهمتهم في مساعدة الجيل الصاعد من اللاعبين الشباب في السير على النهج لإعادة الكرة العراقية إلى الظهور القوي خليجياً وقارياً وعالمياً.

ويشكل تواجد هؤلاء النجوم أهمية كبيرة للجيل الصاعد، حيث يمثلون نموذجاً يمكن للجيل الحالي الاستفادة من تجربتهم، ونجاحاتهم السابقة.

واعتبر باسل جورجيس، البطولة الحالية بالغة الأهمية بالنسبة لهذا الجيل من المنتخب العراقي، الذي يسعى إلى المنافسة بجدية، والفوز باللقب، لأنه ينعكس إيجاباً على مستقبل الكرة العراقية، في بقية الاستحقاقات المقبلة، مثل كأس آسيا 2019.

وأضاف: «اللاعبون يطمحون في استثمار هذه المشاركة بالشكل الإيجابي، خاصة أن العديد من الوجوه الشابة تنتظر فرصة التألق، وتأكيد حقيقة إمكانياتها».

أما فيما يتعلق بحظوظ المنافسة في خليجي 23، فأوضح جورجيس أن الحظوظ متساوية بين المنتخبات المشاركة، وكلها تسعى للتتويج بالكأس الخليجية، إلا أن المنتخب المجتهد الذي يخوض مبارياته بتركيز عالٍ سيكون الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب.