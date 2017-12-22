السبت 04 ربيع الآخر 1439هـ - 23 ديسمبر 2017م
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ومن الذي لايحب كأس الخليج؟
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تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017
لأنها الموعد واللقاء
أجمل اللحظات
وأغلى المناسبات
وكل الحكايات
ستبقى دائماً في القلوب
كأس الخليج ...
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