  • السبت 04 ربيع الآخر 1439هـ - 23 ديسمبر 2017م

ومن الذي لايحب كأس الخليج؟
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017

لأنها الموعد واللقاء

أجمل اللحظات

وأغلى المناسبات

وكل الحكايات

ستبقى دائماً في القلوب

كأس الخليج ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 