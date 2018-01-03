«أربعيني» يرد نفقات تعليمه لوالدته

تايبيه(أ ف ب)

حكمت المحكمة العليا في تايوان على طبيب أسنان في الحادية والأربعين من العمر بدفع 22,33 مليون دولار محلي «626 ألف دولار أميركي» لوالدته تعويضاً على المال الذي أنفقته لتربيته.

واعتبرت أعلى سلطة قضائية في الجزيرة أنه ينبغي على الرجل الذي يحمل شهرة تشو أن يحترم العقد الذي وقعه مع والدته قبل 20 سنة والذي التزم بموجبه بالتعويض عليها.. وكانت صاحبة الشكوى التي أشير إليها باسم السيدة لو قد ربت لوحدها ولديها بعد طلاقها من زوجها سنة 1990، وهي كانت تملك عيادة لطب الأسنان.. وكانت هذه السيدة قد أبرمت عقداً مع ابنيها عند بلوغهما العشرين من العمر ينص على واجب تخصيصهما 60 % من الأرباح الصافية للعيادة لوالدتهما الشائخة.