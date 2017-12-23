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أول مدرب يحمل كأس الخليج يستعيد ذكريات 47 عاماً

طه الطوخي: جملة واحدة مفتاح الفوز باللقب
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تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017

الكويت (الاتحاد)

دعوة مجلس الوزراء الكويتي للمدرب المصري طه الطوخي، أعادت له الكثير من ذكريات الزمن الجميل، وامتزجت بداخله كل مشاعر الفخر والسعادة وهو يقف باستاد جابر الدولي مع شيخ المعلقين خالد الحربان في حفل الافتتاح، واكتملت سعادته بمصافحة أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد.

في تلك اللحظات التاريخية استيقظت بداخله أجمل الحكايات وأغلاها، وهى حكاية أول لقب خليجي للأزرق عام 1970، عندما شد الرحال في أغسطس عام 1968 لتدريب نادي النصر الكويتي، وشاءت الظروف أن ينتقل من تدريب النصر إلى تحقيق نصر مهم للكرة الكويتية مع منتخب الأزرق، في حدث خليجي أول شارك فيه منتخب الكويت إلى جوار السعودية والبحرين وقطر.

المصادفة وحدها جعلت الطوخي يتولى قيادة منتخب الكويت، ليكون المدرب المصري الوحيد على مدار التاريخ الطويل لهذه البطولة الذي يحقق اللقب مع منتخب، حيث كان وقتها يتولى التدريب مدرب يوغوسلافي كبير.

ورغم أنه تخطى حاجز الـ 80 عاماً، وبعد مرور 47 عاماً على أول لقب خليجي في هذه البطولة العريقة، يستعيد الطوخي هذه الذكريات الجميلة عبر صفحات «الاتحاد».

حيث قال الطوخي: في أغسطس عام 1968 سافرت لتدريب نادي النصر الكويتي، وفي هذه السن الصغيرة كانت طموحاتي كبيرة، وفي العام التالي وقبل انطلاق بطولات الخليج كانت هناك اجتماعات مكثفة لهذا الحدث، حدث أن أقيمت مباراة ودية دولية بين البحرين والكويت، انتهت المباراة الأولى في البحرين بالتفوق على الكويت، وكان مع المنتخب وقتها مدرب نادي الكويت الكويتي، وهو اليوغوسلافي تاديتش، والذي درب بعد ذلك في الأهلي والاتحاد السكندري، وحدثت مشاكل وقتها مع هذا المدرب في صفوف المنتخب، وكانت المفاجأة أن قام وفيق أبو بكر، وهو مصري كان يعمل في الاتحاد الكويتي، بزيارتي في منتصف الليل مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد قرر بالكامل أنني سأكون مدرباً للفريق في مباراة العودة. ... المزيد
     
 

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