طه الطوخي: جملة واحدة مفتاح الفوز باللقب

الكويت (الاتحاد)

دعوة مجلس الوزراء الكويتي للمدرب المصري طه الطوخي، أعادت له الكثير من ذكريات الزمن الجميل، وامتزجت بداخله كل مشاعر الفخر والسعادة وهو يقف باستاد جابر الدولي مع شيخ المعلقين خالد الحربان في حفل الافتتاح، واكتملت سعادته بمصافحة أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد.

في تلك اللحظات التاريخية استيقظت بداخله أجمل الحكايات وأغلاها، وهى حكاية أول لقب خليجي للأزرق عام 1970، عندما شد الرحال في أغسطس عام 1968 لتدريب نادي النصر الكويتي، وشاءت الظروف أن ينتقل من تدريب النصر إلى تحقيق نصر مهم للكرة الكويتية مع منتخب الأزرق، في حدث خليجي أول شارك فيه منتخب الكويت إلى جوار السعودية والبحرين وقطر.

المصادفة وحدها جعلت الطوخي يتولى قيادة منتخب الكويت، ليكون المدرب المصري الوحيد على مدار التاريخ الطويل لهذه البطولة الذي يحقق اللقب مع منتخب، حيث كان وقتها يتولى التدريب مدرب يوغوسلافي كبير.

ورغم أنه تخطى حاجز الـ 80 عاماً، وبعد مرور 47 عاماً على أول لقب خليجي في هذه البطولة العريقة، يستعيد الطوخي هذه الذكريات الجميلة عبر صفحات «الاتحاد».