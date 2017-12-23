علي بن خليفة: البطولة صورة لتلاحم الأشقاء

الكويت (الاتحاد)

أكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، أن المشاركة في «خليجي 23» تعتبر مهمة لما تحمله الدورة من مكتسبات عديدة، لافتاً إلى أن البحرين تشارك في هذه النسخة التي تأتي بالتزامن مع عودة النشاط الرياضي، ورفع الحظر الدولي عن الكرة الكويتية، مقدماً التهنئة للأشقاء في الكويت حكومة وشعباً بعد هذه الخطوة.

وقال: عودة الكرة الكويتية إلى الساحة الدولية من جديد، جاء تتويجاً للجهود التي بذلت من قبل المسؤولين في دولة الكويت، ولفت إلى أن دورة كأس الخليج تمثل صورة من صور مختلفة لتلاحم الأشقاء في المنطقة الواحدة، إذ سبق للدورة أن حققت العديد من المكتسبات والنجاحات خلال النسخ الـ 22 الماضية، مع اعتبار الدورة احتفالية كبيرة لشعوب الخليج العربي مصحوبة بتنافس رياضي شريف.

وأضاف: «الأهمية الكبرى التي تكتسبها الدورة لا يمكن حصرها، خصوصاً الطابع الأخوي المرتبط بتاريخ المنطقة الخليجية، والذي يجمع الأشقاء في مكان واحد وسط مناسبة كروية ذات أهداف سامية ونبيلة رياضياً واجتماعياً».

وتابع: البطولة أسهمت بشكل كبير في رفع المستوى الفني للكرة الخليجية، والتي باتت تحتل مكانة رائدة ومتميزة على جميع الصعد، كما لعبت دوراً كبيراً في إثراء جوانب متعددة للاتحادات الخليجية، وجنت العديد من الثمرات، سواء على المستوى الفني أو الإداري، التنظيمي، أو حتى صعيد البنى التحتية الرياضية».