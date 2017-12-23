«وجبات المنتخبات» تحت التفتيش

الكويت (الاتحاد)

قامت لجنة طبية من متخصصين في التغذية بزيارات تفتيش مفاجئة، لمطاعم الفنادق التي تشهد إقامة البعثات الرسمية، خصوصاً الفنادق التي يقطنها لاعبو المنتخبات المشاركة بالبطولة، وتأتي هذه الجهود من جانب وزارة الصحة الكويتية، للتأكيد على أهمية الحدث، بالإضافة لتشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالبطولة وبضيوفها، في إطار الحرص على النجاح التنظيمي الباهر، الذي قدمته الكويت للبطولة المقامة على أرضها، والتي تستمر حتى 5 يناير المقبل.

وفوجئ لاعبو منتخبنا الوطني، خلال تواجدهم على وجبة الغداء أول أمس، بوصول وفد طبي إلى المطعم المخصص لوجبات اللاعبين، والذي يشرف على إعداده الطباخ الخاص بالمنتخب الوطني، للتفتيش على الأطعمة المقدمة للاعبين.

وقسمت إدارة فندق جميرا، مطعم الدور الأرضي بالكامل للفرق الأربعة التي تقطنه، وهي منتخبات الإمارات، السعودية، البحرين، والكويت الدولة المستضيفة، وعادة ما تتجمع المنتخبات معاً على الوجبات الثلاث، في أجواء ودية تعكس التلاحم بين الأشقاء الأربع في البطولة.

وجاءت نتائج الفحص من جانب الوفد الطبي إيجابية، حيث ثبت خلو الأكلات من أي مشكلات صحية، فضلاً عن تأكد الطاقم الطبي المتخصص، من قبل وزارة الصحة الكويتية، من ملاءمة الأغذية للمواصفات التي يجب توافرها للرياضيين.

من جهة أخرى، حرص اتحاد الكرة، على توفير «طباخ» خاص لمنتخبنا الوطني، والذي يرافق المنتخب منذ عدة سنوات، للإشراف على جودة ونوعية الوجبات المقدمة للاعبين، وفي المقابل يوفر مقر الإقامة مطبخاً خاصاً لكل منتخب من المنتخبات الأربع، بحيث يضع كل منتخب خطة غذائية خاصة تتعلق بنوعية الأكلات وكميتها، في كل وجبة من الوجبات الثلاث، وهو ما يفعله طباخ منتخبنا الوطني، الذي يهتم بالأكلات عالية التركيبة في الكربوهيدرات بعد المباريات، بينما يكون للأطعمة قبل المباريات طبيعة خاصة ومختلفة، حتى لا يتأثر الجانب البدني.

وعلى الجانب الآخر، استعرضت اللجنة الطبية، الجوانب الخاصة بالبطولة والإمكانيات الطبية التي تم توفيرها لتأمين مبارياتها، بالشكل الأمثل، حيث تم تخصيص 7 عيادات طبية باستاد جابر، و8 سيارات إسعافات متحركة، وإسعاف جوي، بالإضافة إلى 60 مسعفاً، و3 أطباء ومستشفى ميداني، كما سيشهد ملعب نادي الكويت وجود 5 إسعافات متحركة.