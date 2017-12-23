«وجبات المنتخبات» تحت التفتيش

الكويت (الاتحاد)
قامت لجنة طبية من متخصصين في التغذية بزيارات تفتيش مفاجئة، لمطاعم الفنادق التي تشهد إقامة البعثات الرسمية، خصوصاً الفنادق التي يقطنها لاعبو المنتخبات المشاركة بالبطولة، وتأتي هذه الجهود من جانب وزارة الصحة الكويتية، للتأكيد على أهمية الحدث، بالإضافة لتشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالبطولة وبضيوفها، في إطار الحرص على النجاح التنظيمي الباهر، الذي قدمته الكويت للبطولة المقامة على أرضها، والتي تستمر حتى 5 يناير المقبل.
وفوجئ لاعبو منتخبنا الوطني، خلال تواجدهم على وجبة الغداء أول أمس، بوصول وفد طبي إلى المطعم المخصص لوجبات اللاعبين، والذي يشرف على إعداده الطباخ الخاص بالمنتخب الوطني، للتفتيش على الأطعمة المقدمة للاعبين.
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وجاءت نتائج الفحص من جانب الوفد الطبي إيجابية، حيث ثبت خلو الأكلات من أي مشكلات صحية، فضلاً عن تأكد الطاقم الطبي المتخصص، من قبل وزارة الصحة الكويتية، من ملاءمة الأغذية للمواصفات التي يجب توافرها للرياضيين.
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وعلى الجانب الآخر، استعرضت اللجنة الطبية، الجوانب الخاصة بالبطولة والإمكانيات الطبية التي تم توفيرها لتأمين مبارياتها، بالشكل الأمثل، حيث تم تخصيص 7 عيادات طبية باستاد جابر، و8 سيارات إسعافات متحركة، وإسعاف جوي، بالإضافة إلى 60 مسعفاً، و3 أطباء ومستشفى ميداني، كما سيشهد ملعب نادي الكويت وجود 5 إسعافات متحركة.