اليمن وقطر.. «الاختبار الصعب»

الكويت (الاتحاد)

مباراة اليمن أمام قطر حامل اللقب، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية اليوم، بمثابة الاختيار الصعب لليمن الذي يخوض البطولة، وسط عدم خوض أي تجمعات أو معسكرات، ورغم ذلك يعول «الأحمر» على روح الشباب التي تميز تشكيلة المنتخب بتواجد 60% من لاعبي الأولمبي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الخبرة مثل الحارس محمد العياش وسالم عوض وفؤاد العميسي وعلاء الصاصي، للظهور بصورة مشرفة، وتقديم عرض يسعد الجماهير، في الحدث الخليجي الكبير.

ويعتمد المنتخب أيضاً على مدربه الإثيوبي إبراهام الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الكرة اليمنية، وقاد المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحات طيبة، إلى جانب امتلاكه خبرة البطولات الخليجية، بمشاركته مساعداً للمنتخب، في دورة الخليج بالبحرين، وخاض «الأحمر» مباراة ودية واحدة قبل المشاركة، أمام نظيره العُماني وخسرها بهدف، إلا أنها فرصة مواتية للجهاز الفني لاختيار التشكيلة الأنسب التي يعول عليها في مباراة اليوم.

ويتميز المنتخب اليمني بالسرعة الكبيرة للاعبيه وخفة تحركاتهم في الملعب، وقدرتهم على شن الهجومات الخاطفة، بالإضافة إلى الحماس في اللعب، حيث يطمح «الأحمر» إلى تحقيق حلم الفوز بأول مباراة في بطولات الخليج، لتكون بوابة لأهداف أكبر في المستقبل.أما حامل اللقب يبحث عن بداية الإيجابية في بداية المشوار، ويعول المدرب الإسباني فيليكس سانشيز على قائمة تجمع بين الخبرة والشباب، بالإضافة إلى إعداد مجموعة كبيرة من لاعبي «الأولمبي» لكأس آسيا تحت 23 سنة بالصين، وضمت القائمة 8 لاعبين منهم.

إبرهام: هدفنا كتابة تاريخ جديد للكرة اليمنية

الكويت (الاتحاد)

أبدى الإثيوبي إبرهام مدرب اليمن سعادته الغامرة بالتواجد في المحفل الخليجي الكبير، بصحبة منتخب طموح يملك لاعبين متميزين قدموا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن لديه دراية عن المنتخبات المشاركة، خاصة مجموعته التي وصفها بالصعبة، مؤكداً أنه ينوي كتابة تاريخ جديد للكرة اليمنية في بطولات الخليج، مع اللاعبين الذين يعتبرهم الأفضل حالياً، وقال: لقاء اليوم صعب لما يملكه قطر من مستوى جيد في الفترة الأخيرة، وتابعت المباريات التي خاضها، رغم تشكيلته التي تضم عدداً كبيراً من لاعبي المنتخب الأولمبي، ويبقى من المنتخبات القوية، وحامل لقب النسخة الماضية.

وأشار محمد عياش لاعب اليمن إلى أنهم يدركون التحديات الكبيرة التي تواجه الكرة اليمنية، والبطولة مهمة للمنتخب، رغم وقوعه في مجموعة قوية مع فرق لها تاريخ، متمنياً أن يقدم اليمن الأداء الأمثل، ويحقق الأهداف التي وضعها القائمون على المنتخب.

من ناحية أخرى، أكد الإسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر، أن فريقه جاهز للمواجهة الأولى أمام اليمن بأفضل تشكيله، وأنه لا يتفق مع ما يردده البعض بأن المنافس ضعيف، رغم أنه يضم لاعبين من أصحاب المواهب الجيدة، وقال: تابعنا أداء اليمن في المباريات الأخيرة، وهو يلعب بطريقة جيدة ومباراة صعبة اليوم، واستعداداتنا جيدة، وقمنا باختيار العناصر الأكثر جاهزية، لأن البطولة مهمة بالنسبة لنا بصفتنا حامل اللقب، ونطمح إلى تقديم الأداء القوي، وأن نفتتح مشوارنا بالفوز. وقال حسن الهيدوس إن منتخب بلاده جاهز بمعنويات عالية، والحديث عن المنافسة سابق لأوانه، وعلينا أولاً تخطي عقبة اليمن، والتفكير في بقية المشوار، ومنتخبات المجموعة قوية.