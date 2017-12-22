ناصر الجنيبي: المشاركة الإماراتية احتفالاً بالأشقاء

الكويت (الاتحاد)

أكد عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس بعثة منتخبنا المشارك في «خليجي 23»، أن البطولة نجحت بالفعل، قبل أن تنطلق صافرة بداية المباريات أمس، في ظل ما لمسه الجميع من حُسن استقبال واستضافة، من جانب الأشقاء في الكويت، وهو ليس غريباً عليهم.

وأوضح أن مشاركة الإمارات في البطولة، تأتي انطلاقاً من التزامها بالعمل الخليجي المشترك، والذي تعد الرياضة أحد مكوناته، فضلاً عن التزام الدولة تجاه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، التي يجمعها التاريخ والمصير الواحد، كون الرياضة أحد جسور المحبة والتواصل، بما تحمله من أهداف وقيم، أهمها التنافس الشريف.

وقال: المشاركة الإماراتية لها جوانب كثيرة إيجابية، ومكاسب تفوق النتائج الفنية للمنتخب، خاصة المساهمة في تدشين أول حدث رياضي كبير يقام على أرض الكويت الشقيقة، احتفالاً برفع الحظر عن كرة القدم بها، وعودتها إلى النشاط الإقليمي والقاري والدولي، ما يعد احتفالاً إماراتياً بامتياز بالأشقاء، بجانب إلقاء الضوء على الروابط القوية المتأصلة في وجدان الشعبين الشقيقين.

وأكد الجنيبي أن المشاركة في «خليجي 23»، تأتي تقديراً للكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ

صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يبذل جهوداً كبيرة لإنجاح العمل الخليجي المشترك، وهو ما يؤكد إيمان الإمارات بأن الكويت قادرة على تنظيم البطولة، بأفضل صورة، لما تملكه من بنية تحتية قوية وملاعب جيدة وخبرات متراكمة في مجال التنظيم.

وعن الحضور الجماهيري الإماراتي، قال: الالتزام الجماهيري والتحلي بروح المسؤولية أمر ضروري تجاه المشاركة الإماراتية في البطولة، التي تستضيفها دولة عزيزة على قلوب الإماراتيين، ونحن على ثقة تامة بسمو أخلاق الجماهير الإماراتية، وتمسكها دوماً بالتشجيع المثالي والحضاري.