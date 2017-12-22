ناصر الجنيبي: المشاركة الإماراتية احتفالاً بالأشقاء

الكويت (الاتحاد)
أكد عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس بعثة منتخبنا المشارك في «خليجي 23»، أن البطولة نجحت بالفعل، قبل أن تنطلق صافرة بداية المباريات أمس، في ظل ما لمسه الجميع من حُسن استقبال واستضافة، من جانب الأشقاء في الكويت، وهو ليس غريباً عليهم.
وأوضح أن مشاركة الإمارات في البطولة، تأتي انطلاقاً من التزامها بالعمل الخليجي المشترك، والذي تعد الرياضة أحد مكوناته، فضلاً عن التزام الدولة تجاه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، التي يجمعها التاريخ والمصير الواحد، كون الرياضة أحد جسور المحبة والتواصل، بما تحمله من أهداف وقيم، أهمها التنافس الشريف.
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وأكد الجنيبي أن المشاركة في «خليجي 23»، تأتي تقديراً للكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ
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وعن الحضور الجماهيري الإماراتي، قال: الالتزام الجماهيري والتحلي بروح المسؤولية أمر ضروري تجاه المشاركة الإماراتية في البطولة، التي تستضيفها دولة عزيزة على قلوب الإماراتيين، ونحن على ثقة تامة بسمو أخلاق الجماهير الإماراتية، وتمسكها دوماً بالتشجيع المثالي والحضاري.