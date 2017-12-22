سفير فلسطين في القاهرة: نسعى لإعادة تشكيل «الرباعية» من دون أميركا



تاريخ النشر: السبت 23 ديسمبر 2017 القاهرة (مواقع اخبارية) قال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، إن موافقة الأمم المتحدة على مشروع مصر برفض القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، يعد بمثابة انتصار جديد للدبلوماسية العربية، والجهود التي بذلت من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر. وكشف اللوح عن الخطوات المقبلة للسلطة الفلسطينية، وقال لموقع 24 إن «هناك سلسلة من الخطوات التي سيتم القيام بها، وبدأنا بجلسة لمجلس الأمن، وهناك تشاور عميق بين الأردن ومصر وفلسطين ودول عربية أخرى بشأن الترتيب لما هو قادم، والخطوة الثانية هي طرح القضية الفلسطينية على طاولة الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها لإنصاف الشعب الفلسطيني، وأيضاً الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام». وأشار السفير الفلسطيني إلى أن «هناك تشاوراً بين فلسطين وفرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين من أجل إعادة تشكيل الرباعية الدولية وأميركا ليست طرفاً فيها».