مرصد الإفتاء: القرار الأممي انتصار للحق

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، أن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حظي بتأييد 128 دولة، برفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بمثابة انتصار للحق والشرعية الدولية في مواجهة الباطل ومحاولات فرض الأمر الواقع.

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه، أن التصويت الكاسح بتأييد الحق الفلسطيني، ورفض القرار الأميركي الجائر، يعكس انتصار إرادة الشعوب والدول الحرة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والقرارات الأميركية الجائرة.

وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.