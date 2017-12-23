شهيدان و200 جريح برصاص الاحتلال في «جمعة القدس»

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد فلسطينيان، وأصيب 200 آخرون بجروح أمس، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن الاحتجاجات المتواصلة على الإعلان الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في «جمعة القدس». وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شابين يبلغان (29 عاماً) و(24 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن 105 آخرين أصيب غالبيتهم بالرصاص الحي ووصفت حالة 3 منهم بالخطيرة خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق متفرقة على أطراف قطاع غزة الشرقية.

وخرج آلاف المتظاهرين الفلسطينيين وألقى كثير منهم الحجارة نحو القوات الإسرائيلية في مواجهات على طول الحدود بقطاع غزة، وجميع مدن الضفة الغربية السبع والقدس الشرقية. وتصاعدت سحب الدخان من الإطارات المشتعلة في مظاهرة في بيت لحم مهد المسيح قبل يومين من احتفالات عيد الميلاد.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان، إن «حصيلة مواجهات جمعة الغضب الثالثة، هي شهيدان و94 إصابة بينهم 3 في حالة خطرة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي». ونقل المصابون إلى مستشفيات القطاع.