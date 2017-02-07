استطلاع يرجح فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية

باريس (أ ف ب)

أظهر استطلاع للرأي لمؤسسة (اوبنيون واي) الفرنسية، نشرت نتائجه أمس، أن المرشح الرئاسي المستقل إيمانويل ماكرون سيحقق فوزاً كبيراً على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات الرئاسة بفرنسا. وأوضح الاستطلاع أن الاثنين هما أوفر المرشحين حظاً للوصول لجولة إعادة في مايو المقبل، مضيفاً أن ماكرون سيحصل على 65 في المئة، بينما ستقتصر نتيجة منافسته على 35 في المئة فقط.

إلى ذلك أقر مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، الاثنين، بأنه ارتكب «خطأ» عندما عمد إلى توظيف زوجته وأولاده كمعاونين برلمانيين، وقدم «اعتذاراً» إلى الفرنسيين، مع تشديده على أن كل وقائع هذه القضية كانت «قانونية». وقال في مؤتمر صحفي عقده في باريس أمام أكثر من 200 صحفي «هناك ممارسات قديمة في الحياة السياسية لم تعد مقبولة»، مشيراً إلى «تعاون قائم على الثقة بات يثير اليوم الشكوك».

وأضاف فيون «لقد تولت هذا المنصب طيلة 15 عاماً مقابل راتب شهري متوسطه 3677 يورو صافياً. وهو راتب مبرر تماماً لشخص يحمل شهادة حقوق وآداب». وفي تعليق على المقابلة المتلفزة مع زوجته بالإنجليزية التي تقول فيها إنها لم تكن يوماً «مساعدته»، قال فيون إنها «لم تكن يوماً مرؤوسة له».

وتابع «لقد كانت على الدوام، وقبل كل شيء، رفيقتي في العمل ومعاونة لي».