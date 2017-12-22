سياسي سوداني: قطر تدعم «الشباب» الإرهابية بالصومال

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قال سياسي سوداني ذو صلة وثيقة بالملف الصومالي، إن قطر تدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية وتؤوي عدداً من منسوبي الحركة منذ تأسيسها.

وأكد عمار السجاد، رئيس لجنة إسناد الحوار الوطني في السودان، في تصريح خاص لـ«بوابة العين» الإخبارية، أنه لا مجال لإنكار دعم قطر لتلك الحركة الإرهابية، واصفاً حركة «الشباب» الصومالية بأنها داعشية وقاعدية مائة بالمائة.

وأدرجت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) مؤخراً، الرجل الثاني في حركة الشباب الإرهابية محمد سعيد أتم الذي تؤويه الدوحة بفنادقها، ضمن قوائم الإرهاب.

وأكد السياسي السوداني الذي تربطه علاقة قوية بالملف الجهادي في الصومال، أن قطر قدمت دعماً عينياً لكل الحركات الصومالية التي كانت تحت مسمى «الاتحاد الإسلامي للمقاومة» الذي خرجت من رحم حركة الشباب الإرهابية.