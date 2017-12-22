كاتب فرنسي: الدوحة مركز التقاء تنظيم الإخوان وفروعه بالمنطقة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد الكاتب الفرنسي إيمانويل رزافي، الصحفي في محطة «بي.إف.إم.تي.في»، والمتخصص في الشرق الأوسط، أن الدوحة أصبحت المركز العصبي، ونقطة التقاء لتنظيم «جماعة الإخوان» وفروعه في المنطقة، مثل حماس، الفرع الفلسطيني للمنظمة وغيرها. وقال في تصريح لموقع «بوابة العين» الإخبارية، إن «قطر تلعب من ناحية أخرى لعبة خطيرة جداً، باستقبالها أفراد تنظيم الإخوان المصنف كتنظيم إرهابي في بلدان عدة في العالم، وأن قطر دعمت المؤسسات الإرهابية الدولية، كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال مقابلة صحفية مع مجلة «لوبوان» الفرنسية، في سبتمبر الماضي، أن قطر قدمت الدعم للإرهابيين، ومولت الإرهاب في العالم. ولفت الكاتب الفرنسي إلى أن «تميم يخشى مصير شاه إيران، عام 1979»، مشيراً إلى مؤشرات انتفاضة الشعب القطري تجاهه، وأن الأمير اعتقل مجموعة من الأمراء، مستشهداً بواقعتين، عندما كشف السجين الفرنسي في السجون القطرية جان بيير مارونجي عن أن في زنزانته العديد من الأمراء، والشهادة الثانية عندما كشفت مجلة «لوبوان» الفرنسية في تقرير بتاريخ 11 أكتوبر عن اعتقال أمير قطر لمجموعة من الأمراء.