شباب الأهلي دبي يقسو على دبا برباعية

الفجيرة(الاتحاد)

فاز شباب الأهلي دبي على دبا الفجيرة 4/‏ 1 في الجولة الخامسة والختامية للدور الأول لكأس الخليج العربي، في المجموعة الثانية، وتأهل الفريقان معاً إلى دور الثمانية، بدأ دبا بالتهديف في الدقيقة 7 عن طريق أحمد راشد باتو، وتعادل لوفانور في الدقيقة 12، ثم سجل شباب الأهلي دبي ثلاثة أهداف عن طريق وليد عمبر في الدقيقة 18، وراشد حسن في الدقيقة 73، ولوفانور في الدقيقة 79، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط وتوقف رصيد دبا عند 7 نقاط.

خاض دبا الفجيرة المباراة بعدد من البدلاء يقودهم الأردني ياسين البخيت والمغربي إدريس فتوحي، بينما لعب شباب الأهلي دبي بتشكيلة من الرديف مع مشاركة وليد عباس وماجد ناصر وعبد العزيز صنقور والبرازيلي لوفانور.

نجح دبا الفجيرة في افتتاح أهداف المباراة مبكراً، وبالتحديد في الدقيقة 7 عن طريق أحمد راشد باتو، مستفيداً من هجمة قادها ياسين البخيت بعد خطأ دفاعي للاعبي شباب الأهلي دبي، حيث توغل البخيت داخل منطقة الجزاء ولعبها داخل المنطقة، حولها باتو داخل الشباك.

لم يستسلم لاعبو شباب الأهلي دبي وشنوا هجمات متلاحقة في محاولة العودة السريعة لأجواء المباراة، ونجح الفريق في تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي لوفانور في الدقيقة 12 برأسية، مستفيداً من كرة عرضية لوليد عمبر، ولم تمر سوى 6 دقائق حتى تقدم شباب الأهلي دبي بالهدف الثاني عن طريق وليد عمبر في الدقيقة 18 بعد انفراده بالمرمى.

واصل شباب الأهلي دبي السيطرة على الملعب، وسط تراجع لدبا الفجيرة، وكاد لاعبوه أن يسجلوا مزيداً من الأهداف لولا غياب التركيز، لينتهي الشوط الأول للمباراة بتقدم شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي دبي سيطرته على زمام المباراة، وفي الدقيقة 59 سدد سند علي لاعب دبا الفجيرة كرة قوية ذهبت أعلى العارضة، وأجرى مهدي علي تبديلين بإشراك حبيب الفردان بدلاً من ماجد حسن، وعبد العزيز سالم بدلاً من عبد العزيز صنقور لتعزيز سيطرته على وسط الملعب، بينما أشرك دبا الفجيرة يوسف خلفان بدلاً من أحمد مراد، وأهدر سند علي فرصة خطيرة في الدقيقة 64. وسجل ماجد حسن الهدف الثالث لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 73 بعد خطأ دفاعي، ونال لاعب دبا الفجيرة عبد الله ناصر بطاقة حمراء بعد تدخله ضد حبيب الفردان من دون كرة في الدقيقة 75، واستفاد شباب الأهلي دبي من النقص العددي وسجل الهدف الرابع بوساطة لوفانور أيضاً في الدقيقة 79، بعد كرة حولها له محمد إسماعيل، حيث انفرد بالمرمى وراوغ الحارس وسددها في الشباك.