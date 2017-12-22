الوحدة يخطف بطاقة التأهل من الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

خطف الوحدة بطاقة التأهل الرابعة إلى مرحلة ربع النهائي، بعد فوزه على مضيفه الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف سجله طارق أحمد في الدقيقة 20، وأضاف عبد الله آل علي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 55، وسجل ساشا هدفي الإمارات في الدقيقتين 53 و56، ورجح البديل محمد العكبري كفة الوحدة بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 69 و93، ورفع الوحدة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما غادر الإمارات البطولة برصيد أربع نقاط، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الإمارات الحسين صالح في الدقيقة 43 ليكمل فريقه ما تبقى من زمن اللقاء بعشرة لاعبين.

لاحت أول فرصة في المباراة لطارق أحمد بعد كرة متبادلة بينه وأحمد العكبري داخل الصندوق، حاول تسديدها في الزاوية البعيدة، لكن الحارس تمكن من التصدي لها، وفي الدقيقة 20 عوض طارق أحمد الفرصة المهدرة بتسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد أن تلقى كرة طويلة نجح في تسديدها داخل الشباك.

وأهدر مراد باتنا فرصة مؤكدة من حالة انفراد كامل بالمرمى، حيث تصدى علي صقر حارس الإمارات للكرة في الدقيقة 30، ولاحت فرصة كبيرة أمام ساشا لتسجيل التعادل، بعد أن تبادل الكرة مع الكوري بارك داخل الصندوق، ليسددها ساشا وينجح سالم سلطان في اللحاق بها قبل أن تهز الشباك، في الدقيقة 33، وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الإمارات الحسين صالح، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

شهدت انطلاقة الشوط الثاني إثارة كبيرة، بعد أن نجح الوحدة في تعزيز تقدمه عن طريق عبد الله آل علي في الدقيقة 51، ولم ينتظر الإمارات أكثر من دقيقتين،، حيث تمكن ساشا من تقليص الفارق بتسجيل الهدف لأول لفريقه في الدقيقة 53، ثم أضاف الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من تسديدة قوية، مستفيداً من الكرة التي فشل دفاع الوحدة في إبعادها، ورفع هدف التعادل إيقاع المباراة، لتتواصل المحاولات في الجانبين، وكان الوحدة هو الأفضل في السيطرة والاستحواذ، حيث نجح خط وسطه في صناعة عدة فرص، تمكن من إحداها البديل محمد العكبري من إعادة فريقه للمقدمة بتسديدة قوية من خارج الصندوق هزت الشباك على يسار علي صقر في الدقيقة 69.في الدقيقة 80 احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الإمارات، نفذها سباستيان ساشا وتصدى لها راشد علي حارس الوحدة، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع سجل محمد العكبري الهدف الرابع لفريقه، أعلن بعدها الحكم عن نهاية المباراة بفوز الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين لدبا.