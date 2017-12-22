بريطانيا تستعيد جواز السفر الأزرق بعد «بريكست»

شادي صلاح الدين (لندن)
أعلن وزير الهجرة البريطاني براندون لويس، أن السلطات تعتزم تغيير لون جواز السفر، بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وسينتقل جواز السفر من لونه الحالي الأحمر الداكن إلى اللون الأزرق كحلي.
واختارت السلطات البريطانية اللون الأزرق الكحلي باعتباره لون أول جواز سفر أصدرته بريطانيا على شكل كتيب عام 1921، وتسعى لندن من وراء الخطوة إلى تأكيد سيادتها بشكل رمزي، بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
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وقال الوزير براندون لويس، إن جواز السفر الجديد سيمتلك تكنولوجيا متقدمة وآمنة، مما يجعله أكثر مقاومة للاحتيال والتزوير. وسيتم توسيع جواز السفر ليشمل ميزات وتقنيات الأمان، بما في ذلك مادة البولي كربونات فائقة القوة التي سيتم استخدامها لصفحة الصورة، ما يجعل من الصعب تغييرها.
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وكانت العودة إلى جواز السفر الأزرق جزءاً من حملة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووصف النائب عن حزب المحافظين آندرو روسينديل جواز السفر الأحمر الداكن للاتحاد الأوروبي كمصدر «للإهانة الوطنية».
لكن حزب العمال المعارض لا يشعر بالحماسة إزاء الجواز الجديد، وقال النائب عن الحزب نيل كويل، «جواز سفر جديد يجعل العطلات أكثر تكلفة، ويحد من الأماكن التي يمكن أن يعمل أو يدرس بها البريطانيون، ويضع تكاليف تبلغ مليارات».