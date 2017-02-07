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غالبيتهم بسبب أعمال «طالبان»

11 ألف قتيل وجريح في أفغانستان 2016
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

كابول (أ ف ب)

شهد عام 2016 سقوط أكبر عدد من المدنيين بين قتيل وجريح في افغانستان منذ أن بدأت الأمم المتحدة إحصاء هؤلاء الضحايا عام 2009.

وأورد التقرير الثامن لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أمس أن 11 ألفاً و418 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم 4498 قتلوا و7920 جرحوا عام 2016، ثلثهم من الأطفال (أكثر من 3500 بزيادة نسبتها 24 في المئة).

وللمقارنة، كانت أول حصيلة من هذا النوع نشرتها الأمم المتحدة تتحدث عن أقل من ستة آلاف شخص في 2009. ومع ارتفاع هذه الأعداد باستمرار، بلغ عدد القتلى المدنيين 24 ألفاً و841 أفغانياً وجرح 45 ألفاً و347 آخرون منذ تلك السنة.

وقال الممثل الخاص للأمين العام تاداميشي ياماموتو: «إن هذا التقرير يكشف الواقع القاسي للنزاع بالنسبة للرجال والنساء والأطفال الأفغان الذين يعانون بلا توقف سنة بعد سنة». ودعا «كل الأطراف» إلى «اتخاذ إجراءات عملية فورية لحماية» المدنيين.

وصرح ياماموتو «أوقفوا القتال في المناطق المأهولة والأماكن المدنية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد». ... المزيد
     
 

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