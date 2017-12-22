قندهار، أفغانستان (وكالات)

أعلن مسؤولون أن انتحارياً اقتحم بعربة هامفي محشوة بالمتفجرات مقراً للشرطة في أفغانستان أمس، ما أدى إلى مقتل ثمانية شرطيين على الأقل وتدمير مبنى. ووقع الهجوم الذي تبنته حركة طالبان قبيل الفجر في منطقة مايواند بولاية قندهار الجنوبية، في آخر حلقة من سلسلة الهجمات الدامية التي يشنها المتمردون، وتستهدف بشكل متزايد مراكز أمنية.

وقال قائد شرطة مايواند سلطان محمد، إن العربة كانت محشوة بما يقدر ب3500 كلج من المتفجرات.

وإذا صحت تلك المعلومات تكون المتفجرات المستخدمة ضعف تلك التي استخدمت لتفخيخ شاحنة مفخخة في كابول في مايو الماضي، وأدت إلى مقتل نحو 150 شخصاً. وقال محمد «استشهد ستة ضباط شرطة وجرح خمسة».

وأكد المتحدث باسم شرطة قندهار جورزانج افريدي عدد القتلى والجرحى. وأضاف أن «جميع الضحايا من عناصر الشرطة المحلية المجندين حديثاً».