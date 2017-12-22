تونس تفكك خليّة إرهابية

ساسي جبيل (تونس)

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التّراب التونسي، بالقرجاني، للأمن الوطني، بالعاصمة تونس، تمكّنت من إطاحة خلية تكفيرية تتكوّن من 9 عناصر تنشط بمحافظات سوسة والقيروان ومنوبة، مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

كما تبيّن من خلال التّحرّيات، أنّ عناصر الخليّة يتواصلون مع عناصر إرهابيّة متحصّنة بالجبال، وكانوا يخطّطون للقيام بعمليّة إرهابيّة.

وباستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعاً، ومواصلة التّحرّيات معهم.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية، تمكّنت من إيقاف شخص من أجل «الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي».

وأكدت الداخلية في بيان أن وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة ألقت القبض على شخص من أجل «الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي».