بريطانيا تدرج منظمتين إخوانيتين على «قائمة الإرهاب»

القاهرة (وكالات)

أدرجت بريطانيا، حركتي «حسم» و«لواء الثورة» المحسوبتين على جماعة الإخوان الإرهابية، على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من «حسم» و«لواء الثورة» ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة. وجاء في بيان رسمي لسفارة بريطانيا في القاهرة: «بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من (حسم) و(لواء الثورة) ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية».

وقال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن: «قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي الإرهاب، وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعاً».