اتفاق لبناء محطة نووية روسية في السودان

موسكو (أ ف ب)

وقعت روسيا اتفاقاً لبناء محطة نووية في السودان، على ما أعلنت المؤسسة الروسية العامة للطاقة الذرية (روساتوم) أمس الجمعة، بعد شهر على لقاء بين الرئيسين السوداني عمر البشير والروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت روساتوم في بيان أنه تم توقيع الاتفاق أمس الأول في الخرطوم بين فرعها «روساتوم أوفرسيز» والوزارة السودانية للموارد المائية والري والكهرباء. وجاء في البيان أنه «في إطار دراسة جدوى مشروع بناء محطة نووية، سيتم النظر في اختيار الموقع وتحديد المعايير الأساسية»، ومن بينها الجدول الزمني والتمويل، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ووقع العقد بعد شهر على توقيع البلدين اتفاقاً للتعاون في القطاع النووي المدني خلال زيارة للرئيس السوداني عمر البشير في نهاية نوفمبر لمنتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود.