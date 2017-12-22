النمسا تمنح اللاجئين السوريين في الأردن مساعدة إضافية

فيينا (وام)

قررت حكومة النمسا الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار سباستيان كورتس في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد أداء اليمين الدستورية تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 150 ألف يورو إلى نحو أربعة آلاف أسرة سورية تعيش بمخيمات اللاجئين في الأردن لاسيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم والنساء اللاتي تعرضن للعنف.

وأفادت كارين كنايسل وزير خارجية النمسا الجديدة في بيان أن المساعدة الإضافية توضح أن النمسا تقدم مساعدات ملموسة إلى ضحايا النزاع السوري وتعتزم مواصلة التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية..في إشارة إلى سياسة الحكومة الائتلافية الجديدة التي تولت المسؤولية رسمياً يوم الاثنين الماضي برئاسة حزب الشعب المحافظ المتحالف مع حزب الحرية.