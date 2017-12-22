مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية يناير

آستانة (وكالات)

حددت الدول الضامنة لمؤتمر الحوار الوطني السوري نهاية الشهر القادم موعداً لعقده في مدينة سوتشي الروسية.

وجاء في بيان ختامي لوفود روسيا وتركيا وإيران، أن «الدول الضامنة تؤكد عزمها التعاون بهدف عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 29 و30 يناير 2018 بمشاركة كل شرائح المجتمع السوري، على أن يسبقه اجتماعان للفنيين الأول منتصف الشهر، والثاني عشية المؤتمر لبحث القوائم والمسائل التقنية».

وكانت الخارجية الروسية قالت في تصريحات سابقة، إن أكثر من ألف شخص من سوريا يشاركون في المؤتمر.

فيما قالت وزارة الخارجية الكازاخية، أمس، إن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي بروسيا من 29 إلى 30 يناير المقبل.