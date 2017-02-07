طهران: تجربة الصاروخ «ليست رسالة» إلى ترامب

طهران (وكالات)

قالت إيران أمس إن التجربة الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة ليست رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو لجس نبضه لأن المسؤولين الإيرانيين «باتوا يعرفونه جيداً» بعد سلسلة من التصريحات.

وأجرت إيران تجربة على صاروخ بالستي جديد الأسبوع الماضي الأمر الذي دفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة على طهران. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن طهران، التي قلصت أنشطتها النووية بموجب اتفاق مع القوى العالمية الست في 2015 خفف أيضا العقوبات عليها، «تلعب بالنار».

وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه سيضع حداً لبرنامج إيران الصاروخي. وكتب حامد أبو طالبي نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة على تويتر أنس إن على الحكومة الأميركية أن «تنزع فتيل التوتر في المنطقة لا أن تؤججه».

في غضون ذلك، أعلن مسؤولو المنظمة الإيرانية للطاقة النووية أمس أن إيران ستتسلم اليوم الثلاثاء الشحنة الأخيرة من 149 طناً من اليورانيوم المركز أو الكعكة الصفراء الذي تسلمه روسيا في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وقال رئيس المنظمة علي أكبر صالحي لوكالة الأنباء الإيرانية إن «الشحنة الأولى من الكعكة الصفراء وصلت في 26 يناير بالطائرة وستصل الشحنة الأخيرة الثلاثاء المقبل».

وأضاف انه منذ دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ في يناير 2016 «استوردنا 210 أطنان من اليورانيوم المركز وأرسلنا مقابلها إلى الخارج يورانيوم مخصب بنسبة 3.5 بالمئة» بموجب نص الاتفاق.

وأكد بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة أن هذه الشحنات تم تسلمها من روسيا.