رئيس الوزراء الماليزي يقود آلاف المتضامنين مع القدس

عواصم (وكالات)

قاد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق آلاف المتظاهرين، أمس، للتضامن مع قضية القدس، بمشاركة زعماء الأحزاب الماليزية المختلفة من الحكومة والمعارضة، و250 منظمة غير حكومية إسلامية ومسيحية. وألقى عبدالرزاق خطاباً بعد صلاة الجمعة ندد فيه بقرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكداً دعم ماليزيا لنضال الشعب الفلسطيني وهوية بيت المقدس الإسلامية.

وأكد أن القدس حق من حقوق الفلسطينيين والمسلمين وأن بلاده ستواصل بجميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية، نصرة القضية الفلسطينية إلى أن يعود بيت المقدس ملكاً للشعب الفلسطيني.

وأعرب عبدالرزاق عن ثقته بأن ماليزيا أرسلت رسالة واضحة للعالم بأنها بجميع خلفياتها السياسية متوحدة حول القدس، داعياً الدول الإسلامية إلى التضامن في سعيها أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين. واعتبر أي محاولة للاعتراف بالقدس أو أي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار عبدالرزاق إلى أن ماليزيا لن تتراجع عن موقفها الداعم للقدس عاصمة لفلسطين، رغم التهديد الأميركي باتخاذ إجراء ضد الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد خطوتها في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأعلن عبدالرزاق تنظيم وقفة تضامنية مع القضايا الإسلامية في الأسبوع الثالث من كل شهر بجميع مساجد ماليزيا، كما أطلق حملة «صندوق فلسطين» لجمع التبرعات من أجل الشعب الفلسطيني.