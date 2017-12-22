جيرارد.. مدرب على طريق النجاح

مراد المصري (دبي)

لطالما أظهر الإنجليزي ستيفن جيرارد شخصية قيادية خلال مسيرته كلاعب كرة قدم سواء مع ليفربول أو المنتخب الإنجليزي، لكن السؤال الذي كان يراوح الجميع هل ينجح النجم أن يسير على نفس الخطى مع توجهه للعمل مدرباً في أكاديمية «الليفر» بداية منذ الموسم الحالي.

ويبدو أن جيرارد يقوم بعمله على أكمل وجه لحد الآن، وبات مشروع مدرب على طريق النجاح، حيث قاد فريق ليفربول تحت 18 سنة لاحتلال المركز الأول على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذه الفئة السنية، كما أن فريقه يتصدر ترتيب مجموعته في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب، علما أن الفريق حقق 20 فوزاً في 21 مباراة خاضها!.

هذه بداية ليست سيئة لجيرارد الذي يعتبر ملهماً للأجيال في ليفربول، حيث لبى نداء القلب فور اعتزاله من اللعب في الدوري الأميركي، وعاد سريعاً إلى بيته «الريدز»، وقرر أن يبدأ بالتدريج بداية مع اللاعبين الصاعدين الذين يدركون مدى روعته بالنسبة للفريق والمدينة بأكملها.

ومن المرجح أن تقود هذه النجاحات لجيرارد مع فريق الشباب للتفكير جدياً في السنوات المقبلة في قيادة أحد الفرق الأولى، خصوصاً في ظل تراجع المدربين الإنجليز حالياً والغزو الحاصل من مدربي القارة الأوروبية، لكن دون استعجال حتى لا يتحول إلى مشروع نجم تألق كلاعب لكنه فشل كمدرب وهناك أمثلة عديدة على ذلك.